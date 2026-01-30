Çin Kültür Sektörü 2025'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Kültür Sektörü 2025'te Büyümeye Devam Ediyor

Çin Kültür Sektörü 2025\'te Büyümeye Devam Ediyor
30.01.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kültür sektörü, 2025 yılında yüzde 7,4 büyüyerek 15,21 trilyon yuan gelir elde etti.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kültür sektörü 2025 yılında güçlü dayanıklılık ve canlılık sergileyerek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, büyük kültür şirketlerinin toplam faaliyet geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla yaklaşık 15,21 trilyon yuana (yaklaşık 2,18 trilyon ABD doları) ulaştı.

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise kültürel imalat gelirleri yıllık bazda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 4,11 trilyon yuana, toptan ve perakende satışlar yüzde 4 artışla 2,53 trilyon yuana, hizmetler de yüzde 12 artışla 8,58 trilyon yuana yükseldi.

Büroda istatistikçi olarak görev yapan Pan Xuhua, "Kültürel hizmetler güçlü bir destek işlevi gördü" dedi. Pan, kültürel hizmet şirketlerinin, büyük kültürel işletmelerin toplam gelir artışına yüzde 88,3 katkı sağladığını belirtti.

Dijital yayıncılık ve çevrimiçi reklamcılık gibi yeni iş biçimleri içeren sektörlerin gelirleri yüzde 14,3 artışla yaklaşık 6,83 trilyon yuana ulaştı. Bu, genele kıyasla 6,9 yüzde puan daha hızlı bir artışa işaret ediyor.

Kültür sektöründeki büyük şirketlerin karlarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 1,38 trilyon yuan olarak gerçekleşmesiyle, sektörün karlılığı da iyileşme sergiledi.

Büronun bu verileri, yıllık geliri 20 milyon yuan ya da daha fazla olan kültür şirketleri ve büronun belirlediği diğer kriterleri karşılayan şirketlerle yapılan ankete dayanıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kültür Sektörü 2025'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:35:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin Kültür Sektörü 2025'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.