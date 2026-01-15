Çin Kutup İşbirliğine Açık - Son Dakika
Çin Kutup İşbirliğine Açık

15.01.2026 15:26
Çin, kutup bölgelerinde işbirliğini artırmak ve tüm insanlığın yararına çalışmaya hazır.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, kutup bölgesi ile ilgili konulara ilişkin etkileşimi artırmak ve işbirliğini teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirterek, kutup bölgelerinin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmasının tüm insanlığın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in an itibarıyla devam eden 42. Antarktika keşif gezisi sırasında yaşanan yürekleri ısıtan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basında Çin'in keşif ekibinin, Rusya'nın araştırma istasyonlarından birindeki hasta bir personeli başarıyla kurtardığı, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde de Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong'un, Yeni Zelanda'da erzak ikmali yaptığı sırada Güney Koreli araştırmacıların nakledilmesine yardımcı olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Mao, Antarktika keşiflerine başlamalarından bu yana geçen 40 yıl boyunca karşılıklı yardımlaşma ruhunu her daim el üstünde tutup, uluslararası işbirliğine büyük önem vererek çeşitli şekillerde ortak araştırma faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

Mao, devam eden Antarktika keşif gezisine Tayland, Şili ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 10'un üzerinde ülke ve bölgeden araştırmacıların katıldığını belirtti.

Arktik Konseyi'ne katıldıklarını, Çin-İskandinav Kuzey Kutup Bölgesi işbirliği sempozyumuna ev sahipliği yaptıklarını ve Kuzey Buz Denizi'nde bilimsel keşif gezileri düzenlediklerini kaydeden Mao, böylelikle Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili diyalog ve işbirliği platformları sağladıklarını ve araştırma sonuçlarını uluslararası toplumla paylaştıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

