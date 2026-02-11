Çin Mıngcou Mekigini Test Etti - Son Dakika
Çin Mıngcou Mekigini Test Etti

11.02.2026 14:57
Çin, Ay keşif görevlerinde kullanmak üzere Mıngcou uzay mekiğini ve Long March-10 roketini test etti.

Çin'in, insanlı Ay keşif görevlerinde kullanmayı planladığı Mıngcou uzay mekiği ile Long March-10 roketini test ettiği bildirildi.

Roketin ve mekiğin geliştiricisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, Mıngcou mekiği, prototip Long March-10 roketiyle Haynan Adası'nda Vınçang Uzay Aracı Merkezi'nden fırlatıldı.

Alçak irtifa kaçış testi için yapılan fırlatıştan kısa süre sonra roketten ayrılan mekik, okyanusta belirlenen alana paraşütle iniş yaptı.

Test, mekiğin fırlatışta bir teknik aksaklık olması halinde taykonotların acil durum kaçışını sağlamak amacıyla yapıldı.

Öte yandan fırlatışta Çin'in yeniden kullanılabilir özellikte olması hedeflenen Long March-10 roketi de ilk kez test edildi. Roketin ilk aşaması, fırlatışın ardından planlandığı gibi okyanusta belirlenen alana düştü.

"Düş gemisi"

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak olan Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, üç taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

Long March-10 roketinin ise Çin'in gelecekteki uzak insanlı seferlerinde ana taşıyıcı platform olması hedefleniyor.

Çin'in Ay keşif görevleri ve üs kurma planı

Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.

2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

