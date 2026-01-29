Çin, Myanmar'da 11 Dolandırıcıyı İdam Etti

Çin basını, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve aralarında telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarının kilit üyelerinin de bulunduğu çetelerle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 11 kişiyi idam ettiğini duyurdu.

Çin basını, Çin'in Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve aralarında telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarının kilit üyelerinin de bulunduğu çetelerden 11 suçluyu idam ettiğini duyurdu. Haberde idam edilenlere ilişkin detaylı bilgi verilmezken, 11 kişinin geçtiğimiz eylül ayında idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı. İnfazların ülkenin doğu eyaleti Zhejiang'a bağlı Wenzhou'da mahkeme tarafından yerine getirildiği bildirildi.

Son yıllarda Çin, bölgedeki yaygın "dolandırıcılık merkezi" faaliyetlerine karşı sert önlemler almak için Tayland, Myanmar ve Kamboçya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri ile işbirliğini arttırdı. Geçtiğimiz yıl Çin Halk Güvenliği Bakanlığı, Tayland ile Myanmar sınırındaki Myawaddy kasabasından çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı şüphesiyle 7 bin 600'den fazla Çin vatandaşının iade edildiğini açıkladı. - PEKİN