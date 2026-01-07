Çin Posta Sektörü 2025'te Büyüyor - Son Dakika
Çin Posta Sektörü 2025'te Büyüyor

07.01.2026 13:54
2025'te Çin posta sektörü, yüzde 11,5 artışla 216,5 milyar teslimat gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in posta sektörü 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artışla 216,5 milyar adet teslimat işlemi gerçekleştirdi.

Çarşamba günü düzenlenen 2026 Ulusal Posta Çalışma Konferansı'nda açıklanan verilere göre kurye sektöründe 2024 yılına göre yüzde 13,7 artışla 199 milyar paket teslimatı gerçekleştirildi.

Çin Devlet Posta Bürosu Başkanı Zhao Chongjiu konferansta yaptığı açıklamada posta sektörünün toplam işletme gelirinin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 1,8 trilyon yuana (yaklaşık 256,5 milyar ABD doları) ulaştığını, kurye hizmetlerinden elde edilen gelirin ise yüzde 6,5 artışla 1,5 trilyon yuana ulaştığını söyledi.

Zhao, sektörün istikrarlı ve pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğünü, temel göstergelerin istikrarlı büyüme gösterdiğini ve sektörün ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemedeki rolünü daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel

