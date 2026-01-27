Çin Sanayi Karları 2025'te Yavaş Artış Gösterdi - Son Dakika
Çin Sanayi Karları 2025'te Yavaş Artış Gösterdi

27.01.2026 10:21
Çin'de sanayi şirketlerinin karı, ABD ile ticaret gerilimi nedeniyle yıl boyunca belirsizlik yaşadı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, 2025 yılında ABD ile tarife gerilimi ve ekonomik sorunların yarattığı belirsizliğin etkisiyle yıl boyu istikrarsız seyrederken karlılık ise yavaş arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,88 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, 2025 Ocak-Aralık döneminde 7,39 trilyon yuana (1,06 trilyon dolar) ulaşırken bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 3,9 azalırken özel sektör işletmelerinde sabit kaldı. Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde faaliyet gösterenler dahil yabancı şirketlerin karı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,2 yükseldi.

Sanayi şirketlerinin karı, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

ABD ile tarife gerilimi karlılığı etkiledi

ABD ile Çin arasında tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca sanayi şirketlerin karlılık performansını etkiledi.

Yılın ilk 4 ayında yüzde 1,4 artış kaydeden sanayi şirketlerinin karı, ABD'nin nisanda tarife artışlarını duyurmasının ardından mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı.

İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin hakim olmasıyla karlıkta toparlanma görülmüş, ağustostaki yüzde 20,4'lük artış yıl genelindeki karlılığı yeniden pozitife çevirmişti.

Karlar eylülde yüzde 21,6, ekimde yüzde 5,5 artmıştı.

Ekimde Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından yeniden beliren gerilim sonrasında karlar, kasımda yüzde 13,1 azalmıştı.

Sanayi şirketlerinin karı, ABD ile Çin arasında varılan geçici uzlaşmanın duyurulmasının ardından aralık ayında yüzde 5,3 artışla yılı kapatmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

