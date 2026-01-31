Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Devriye Faaliyeti Başlattı - Son Dakika
Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Devriye Faaliyeti Başlattı

31.01.2026 07:25
Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile ihtilaflı Scarborough Sığı'nda askeri devriye yapıyor.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri devriye faaliyeti yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Komutanlığa bağlı birliklerin ocak ayı başından beri muharebe hazırlık devriyelerine hız verdiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki bazı ülkelerin ihlal ve provokasyonlarına kararlılıkla karşı konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, artan devriye faaliyetinin Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü sulardaki egemenliğini ve güvenliğini güçlendirmeyi, Güney Çin Denizi'nde barışı ve istikrarı korumayı amaçladığı vurgulandı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
