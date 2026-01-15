Çin: Uluslararası Hukukun Önemi Vurgulandı

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, büyük ülkelerin uluslararası hukukun otoritesine saygı gösterme ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda örnek olması gerektiğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası hukukun, mevcut uluslararası düzenin temel taşı olduğunu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için önemli bir dayanak sağladığını ifade etti.

Mao uluslararası hukuku savunmanın, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak ve güçlünün zayıfı ezdiği düzene geri dönülmesini önlemek için büyük önem taşıdığını da vurguladı.