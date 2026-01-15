Çin ve Kanada İlişkileri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Dünya

Çin ve Kanada İlişkileri Yeniden Canlanıyor

15.01.2026 12:49
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de bir araya geldiği Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmesinde, Kanada Başbakanı Mark Carney'in dün Çin'e resmi bir ziyarete başladığını bildirdi. Wang bunun, sekiz yıl aradan sonra bir Kanada Başbakanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla, iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası ve sembolik bir anlam taşıdığını belirtti.

İki ülke liderleri arasında yapılacak görüşmenin, ikili ilişkilere yeni bir perspektif kazandıracağına inandığını söyleyen Wang, dünyanın benzeri görülmemiş karmaşık değişimlerden geçtiğini aktardı. Wang Yi, Kanada ile iletişimi güçlendirerek güveni artıracaklarını ve iş birliğini derinleştireceklerini de ifade etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise Kanada'daki yeni hükümetin Çin ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayarak, geçen yıldan bu yana ikili ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığına dikkat çekti. Anand, Başbakan Carney'in bu ziyaretle Çin'le ilişkilerin istikametini netleştirmeyi ve her alanda diyaloğu yeniden başlatarak karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmeyi amaçladığını da dile getirdi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Kanada, Dünya, Son Dakika

