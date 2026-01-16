Çin ve Kanada Ticari Görüşmeleri İleriye Taşıdı

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ticari gerilimi düşürmesi beklenen yeni gümrük vergisi indirimlerini duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Çin seyahati kapsamında Devlet Başkanı Şi Cingping ile görüşmesinin ardından, Pekin'in 1 Mart itibarıyla Kanada menşeli kanola yağına uyguladığı yüzde 85'lik gümrük vergisini yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor. Kanada ise, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara özel cezai vergi yerine, uluslararası ticarette uygulanan standart yüzde 6,1'lik gümrük vergisini uygulayacak.

Şi Cinping, iki ülke ilişkilerindeki bu gelişmeyi "bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken,"Çin-Kanada ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi dünya barışı, istikrarı ve refahı açısından önemlidir" dedi.

Ziyaret, Carney açısından da Çin'e yaklaşık on yıl aradan sonra yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle siyasi bir kazanım olarak yorumlandı.

Carney, Çin ile anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin bir sonucu olduğuna üstü kapalı şekilde işaret ederek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada'nın Çin ile ilişkilerinin son aylarda daha "öngörülebilir" hale geldiğini ve Pekin ile yürütülen görüşmeleri "gerçekçi ve karşılıklı saygıya dayalı" bulduğunu söyledi.

Bununla birlikte Carney, insan hakları, seçimlere müdahale iddiaları ve siyasi güvenlik konularında Çin ile ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu da kaydetti. Carney, bu başlıkların, Çin lideri Şi Cinping ile yapılan görüşmelerde açık biçimde dile getirildiğini ifade etti. Carney ayrıca "Dünya dramatik biçimde değişti. Kanada'nın bugün aldığı kararlar, önümüzdeki on yılları şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

Batı medyasına konuşan uzmanlara göre Carney'nin ziyareti, ABD'nin ticaret politikalarından zarar gören diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir. Çin'in de bu süreçte kendisini "istikrarlı ve güvenilir küresel ortak" olarak konumlandırmaya çalıştığı yorumları gündemde.

Kanada ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024'te 118 milyar Kanada dolarını aşarken, bu rakam ABD ile yapılan ticaretin oldukça gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Pekin ile ekonomik ilişkiler, Ottawa açısından giderek daha stratejik hale geliyor.