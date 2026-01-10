Çin ve Tanzanya TAZARA Projesini Canlandıracak

DARÜSSELAM, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde Tanzanyalı mevkidaşı Mahmud Sabit Kombo ile bir araya geldi. Taraflar cuma günkü görüşmede Tanzanya-Zambiya Demiryolu'nun (TAZARA) yeniden canlandırılmasına yönelik kararlılıklarını teyit etti.

TAZARA projesini Çin-Afrika dostluğunun bir simgesi ve ikili işbirliğinin abidesi olarak nitelendiren Wang, tarafları demiryolunu ortaklaşa canlandırmaya, bir refah kuşağı oluşturmaya, Tanzanya'nın kalkınma hamlesini destekleyerek bölge insanına fayda sağlamaya ve Çin-Afrika işbirliğinde örnek bir model teşkil etmeyi sürdürmeye çağırdı.

Wang Küresel Güney'in temsilcileri olan Çin ve Tanzanya'nın Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü ve uluslararası hukukun otoritesini korumak, çok taraflılığı kararlılıkla savunmak, daha eşit bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak üzere birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Tanzanya-Çin ilişkilerinin Afrika-Çin işbirliğine model olduğunu ifade eden Kombo, TAZARA projesinin yeniden canlandırılmasının bölgesel bağlantılılığı ve ekonomik kalkınmayı etkili bir şekilde teşvik edeceğini söyledi.

Tek Çin ilkesine bağlılıklarını sürdürdüklerini ve kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Kombo, Çin'in Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasından daha fazla yararlanmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi desteklediklerini kaydeden Kombo, Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi, çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgede ve dünyada adalet, kalkınma ve refahı ortaklaşa korumak istediklerini sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından Wang ve Kombo ortak bir basın toplantısı düzenledi.