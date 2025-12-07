Çin, Yeni İnternet Uydu Grubu Fırlattı

ÇİN'in yeni bir internet uydu grubunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, dün Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi. Pekin saatiyle 15.53'te fırlatılan roketin, 14'üncü alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdiği belirtildi. Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen 'Uzun Yürüyüş-8A' roketinin 50,5 metre uzunluğunda ve 371 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu kaydedildi. Fırlatma, 'Uzun Yürüyüş-8A' roketinin beşinci ve Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 612'nci görevi oldu.