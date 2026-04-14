Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Orta Doğu'da barış ve istikrar için 4 maddelik öneri

14.04.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrar için dört maddelik bir plan önerdi. Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüşmesinde sunulan planda, egemenliğe saygı, barışçıl birlikte yaşam ve uluslararası hukuk vurgusu öne çıktı. Şi, özellikle Körfez ülkelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir öneri sundu. Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Şi, planını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmede paylaştı.

“BARIŞÇIL BİRLİKTE YAŞAM” VURGUSU

Öneride “barışçıl birlikte yaşama”, “ulusal egemenlik” ve “uluslararası hukuk” ilkeleri öne çıkarken, güvenlik ile kalkınmanın eşgüdüm içinde ilerlemesi gerektiği belirtildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE VURGU

Şi, Orta Doğu’daki Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

DİPLOMATİK MESAJ

Çin’in önerisi, bölgede artan gerilimler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Pekin yönetimi, Orta Doğu’da diyalog ve uluslararası hukuk temelinde bir yaklaşım çağrısı yaptı.

Xi Jinping, Orta Doğu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:51:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.