Çin\'den Orta Doğu\'da barış ve istikrar için 4 maddelik öneri

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir öneri sundu. Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Şi, planını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmede paylaştı.
Öneride “barışçıl birlikte yaşama”, “ulusal egemenlik” ve “uluslararası hukuk” ilkeleri öne çıkarken, güvenlik ile kalkınmanın eşgüdüm içinde ilerlemesi gerektiği belirtildi.
Şi, Orta Doğu’daki Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.
Çin’in önerisi, bölgede artan gerilimler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Pekin yönetimi, Orta Doğu’da diyalog ve uluslararası hukuk temelinde bir yaklaşım çağrısı yaptı.
