KAYSERİ'de '12 yaşını tamamlamamış küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan 11 yıldır aranan, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.S. (39), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, '12 yaşını tamamlamamış küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan 11 yıldır aranan, 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Firari hükümlünün yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekibin 6 aylık çalışması sonucu, hükümlü, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Cinsel İstismar Faili 11 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
