Cittaslow Metropol Kriterleri İzmir'den Dünyaya Taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10-11 Haziran arasında İtalya'nın Orvieto kentinde düzenlenecek Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu'na katılacak. Başkan Tunç Soyer dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir'de bir yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatacak. İzmir'in belirlediği Cittaslow Metropol kriterleri ise Cittaslow Uluslararası tüzüğüne girecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir, kendi oluşturduğu modeli dünya kentlerine sunuyor. Başkan Tunç Soyer, 10-11 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Orvieto kentinde düzenlenecek Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu'na katılarak İzmir'de bir yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatacak. İzmir'in belirlediği Cittaslow Metropol kriterleri ise Cittaslow Uluslararası tüzüğüne girecek.

300'E YAKIN CİTTASLOW ÜYESİ KENT KATILACAK

Cittaslow Uluslararası Genel Başkanı ve Asolo Belediye Başkanı Mauro Migliorini'nin 10 Haziran'da Cittaslow Metropol projesi için yuvarlak masa toplantısı ile başlatacağı toplantıya dünyadan 300'e yakın Cittaslow ağına üye kentin belediye başkanları ve temsilcileri katılacak. Toplantıda sakin yaşam felsefesini büyükşehirlerde uygulamak için İzmir'de başlatılan Cittaslow Metropol projesi konuşulacak. Cittaslow Uluslararası Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İtalyan çevreci, öğretim görevlisi ve araştırmacı, aynı zamanda Avrupa Çevre Ajansı Bilimsel Komitesi Onursal Üyesi Walter Ganapini, Cittaslow Kore Ağı Koordinatörü Profesör Sohn Dehyun, Parma Üniversitesi'nden Profesör Degli Antoni ve Cittaslow Bilimsel Komitesi Kır/Kent Temsil Ağı Başkanı Giuseppe Roma'nın da katılacağı toplantıda İzmir'in iki ilçesinde uygulanan "Sakin Mahalle" programı da konuşulacak.

11 Haziran Cumartesi sabahı ise Kore'den Almanya'ya, Polonya'dan Brezilya'ya Cittaslow üyesi yaklaşık 160 belediye başkanının ve delegenin katılacağı Genel Kurul yapılacak.

CİTTASLOW METROPOL PROJESİ NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. Cittaslow Metropol projesiyle İzmir'de yürütülen "Sakin Mahalle" programı kapsamında Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi ile Konak Agora Ören Yeri'ndeki Pazaryeri Mahallesi'nde çalışmalar sürdürülüyor. Cittaslow nüfusu 50 binin altında olan kentlerin sahip olabileceği bir unvan iken Cittaslow Metropol projesiyle büyük kentlerde Sakin Şehir felsefesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini amaçlıyor. Cittaslow Metropol modelinin "Toplum", "Kentsel Direnç", "İyi Gıdaya Erişim", "İyi Yönetişim", "Hareketlilik" ve "Cittaslow Mahalleleri, Sakin Mahalle" olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilerek uygulanmaya başlandı.

İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu'nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilerek dünyanın diğer şehirlerini bu ağa dahil etmek için öncülük görevini üstlenmişti. Proje kapsamında dünyadaki kent modelleri ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek "yavaş yaşam" felsefesiyle bir araya getirilmişti.