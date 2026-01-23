Çivril\'de feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tolga Adalı (32) ile yanındaki Osman Atlamaz (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Denizli-Uşak kara yolu Somak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak yönüne giden Tolga Adalı (32) yönetimindeki 34 JV 7794 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa A.'nın kullandığı 06 DHY 691 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Adalı ile yanındaki Osman Atlamaz, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Adalı ile Atlamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yeri incelemesi sonrası Adalı ile Atlamaz'ın cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.