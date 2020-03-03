Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği - Son Dakika
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Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" paneli düzenledi.

Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği, System.String[]

Çankaya Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" paneli düzenledi.


Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" başlığında bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi, "Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" paneline ev sahipliği yaptı. Gülten Akın Salonu'nda düzenlenen panele karikatüristler Ramize Erer ve Aslı Alpar konuşmacı olarak katıldı. Yıllardır yaptıkları karikatürlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna da vurgu yaptıklarını anlatan karikatüristler, çizgilerle nasıl mesajlar verebildiklerini ve karikatürlerinde neleri dikkate aldıklarını katılımcılarla paylaştılar.


Yaklaşık bir buçuk saat süren panelin ardından Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında karikatür sergisi açılışı yapıldı. Panelistlerden Ramize Erer'in karikatürlerinden oluşan serginin açılışına çok sayıda Çankayalı vatandaş katıldı. Sergi, 9 Mart 2020 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açık kalacak. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Çankaya Belediyesi, Ramize Erer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
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