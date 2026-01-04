Cizre'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Cizre'de Güvenlik Toplantısı

Cizre'de Güvenlik Toplantısı
04.01.2026 20:29
Emniyet Müdürü Sazak, Cizre'nin huzuru için güvenlik stratejilerini görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Sazak, en büyük hedeflerinin Şırnak'ın huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

Geçen yıl ile bu yıla ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Sazak, "Cizre'nin huzuru için tüm tedbirlerimizi aldık. 2026 yılında yeni strateji ve uygulamalarla güvenlik tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

