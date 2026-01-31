Cizre\'de Kaza: 5 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan araç bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Şırnak Yolu Bozalan toplu konutlar rampasında meydana geldi. Cizre'den Şırnak'a gitmekte olan M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK