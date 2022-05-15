Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

15.05.2022 13:59
Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarın açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç gerçekleştirdi.

Açılışın ardından fuarda yer alan projeleri inceleyen Tunç, projelerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Fuarda Şırnak yöresinde yetişen bitkiler de sergilendi.

Kaymakam Tunç, düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine değinerek, geliştirilen bu proje çalışmalarının öğrencilerde keşfetmeye yönelik merak uyandıracağını söyledi.

Bu projelerin öğrencilere özgüven de kazandıracağını, bilgi ve becerilerini artıracağını ifade eden Tunç, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere, okul idarecilerine teşekkür etti, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

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Bilim Fuarı, Mehmet Tunç, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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