Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti - Son Dakika
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Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti

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Nadir görülen sert kişi sendromu teşhisi nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak olan dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, tam kapsamlı konser serisiyle döndüğü Paris’te talihsiz anlar yaşadı. 58 yaşındaki usta sanatçı, 7 Ekim’de Plénitude Arena’da gerçekleşen konserinde sahnede ayağı takılarak yere düştü ve sevilen bir şarkısının sözlerini unuttu. Yaşadığı aksaklıklara rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Dion, hayranlarının coşkulu desteğiyle performansına ara vermeden devam etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, Paris’teki konseri sırasında sahnede kısa bir talihsizlik yaşadı. 7 Ekim’de Plénitude Arena’daki performansı sırasında dengesini kaybederek yere düşen 58 yaşındaki sanatçı, kısa sürede ayağa kalkarak hayranlarına başparmağıyla iyi olduğunu gösterdi ve konserine devam etti.

PANTOLONU TOPUĞUNA TAKILDI

Dion, “Dans un autre monde” şarkısını söylerken sahnede hareket ederken pantolonunun topuğuna takılması sonucu dengesini kaybetti. Yere düşen sanatçı, hemen ayağa kalkarak herhangi bir sorun yaşamadığını işaret etti.

Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti

ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTTU

Konserin bir diğer dikkat çeken anında ise Dion, sevilen şarkısı “Pour que tu m’aimes encore”un sözlerini kısa bir süre unuttu. Seyircilerin şarkıya eşlik ederek Dion’a destek vermesi üzerine sanatçı performansını sürdürdü.

ALTI YIL SONRA SAHNEYE DÖNMÜŞTÜ

Céline Dion’un Paris konserleri, sanatçının uzun bir aradan sonra sahnelere dönüşünü temsil ediyor. Dion, 2022 yılında nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan sert kişi sendromu (stiff-person syndrome) teşhisi aldığını açıklamıştı. Paris’teki yeni konser serisi ise uzun bir aradan sonra tam kapsamlı sahne performanslarına dönüş oldu.

Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti

Sanatçının yaşadığı kısa süreli düşüşün ardından performansına devam etmesi, salondaki hayranlarından da büyük destek aldı.

Celine DionMagazinDünyaParisSon Dakika

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