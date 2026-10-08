Céline Dion sahnede düştü, hiç bir şey olmamış gibi konsere devam etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Céline Dion, Paris’teki konseri sırasında sahnede kısa bir talihsizlik yaşadı. 7 Ekim’de Plénitude Arena’daki performansı sırasında dengesini kaybederek yere düşen 58 yaşındaki sanatçı, kısa sürede ayağa kalkarak hayranlarına başparmağıyla iyi olduğunu gösterdi ve konserine devam etti.

PANTOLONU TOPUĞUNA TAKILDI

Dion, “Dans un autre monde” şarkısını söylerken sahnede hareket ederken pantolonunun topuğuna takılması sonucu dengesini kaybetti. Yere düşen sanatçı, hemen ayağa kalkarak herhangi bir sorun yaşamadığını işaret etti.

ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTTU

Konserin bir diğer dikkat çeken anında ise Dion, sevilen şarkısı “Pour que tu m’aimes encore”un sözlerini kısa bir süre unuttu. Seyircilerin şarkıya eşlik ederek Dion’a destek vermesi üzerine sanatçı performansını sürdürdü.

ALTI YIL SONRA SAHNEYE DÖNMÜŞTÜ

Céline Dion’un Paris konserleri, sanatçının uzun bir aradan sonra sahnelere dönüşünü temsil ediyor. Dion, 2022 yılında nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan sert kişi sendromu (stiff-person syndrome) teşhisi aldığını açıklamıştı. Paris’teki yeni konser serisi ise uzun bir aradan sonra tam kapsamlı sahne performanslarına dönüş oldu.

Sanatçının yaşadığı kısa süreli düşüşün ardından performansına devam etmesi, salondaki hayranlarından da büyük destek aldı.