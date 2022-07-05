ÇOCUĞUN AMELİYAT PARASI ÇALINDI - Son Dakika
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ÇOCUĞUN AMELİYAT PARASI ÇALINDI

05.07.2022 10:08

? KÜÇÜKÇEKMECE'de bir konfeksiyon atölyesine giren hırsız, çalışanlardan birine ait çantadan 14 saniyede para, döviz ve altını çalarak kaçtı.

? KÜÇÜKÇEKMECE'de bir konfeksiyon atölyesine giren hırsız, çalışanlardan birine ait çantadan 14 saniyede para, döviz ve altını çalarak kaçtı. Çantasından hırsızlık yapılan Betül Mert, O para çocuğumun ameliyat parasıydı. Diyecek laf bulamıyorum artık diye konuştu.

Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir konfeksiyon atölyesine giren hırsız, çalışanlar içerdeyken ofis bölümündeki kol çantasının içinden 8 bin TL, 100 dolar ve 2 adet burma bileziği çalarak kaçtı. Konfeksiyon çalışanı Betül Mert, çantasını kontrol ettiğinde para ve altınlarının çalındığını farkedince, polise ihbar etti. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.

14 SANİYEDE HIRSIZLIK

Polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla ofise girdiği, 14 saniye içerisinde çantadan para ve altınları çalarak uzaklaştığı görüldü.

O PARA AMELİYAT PARASIYDI

Ofis bölümünün genelde boş kalmadığını söyleyen Betül Mert, Burası normalde boş kalmaz ama, sanki o gün denk geldi. Patronumuz lavaboya gidiyor. O arkasını dönüp giderken hırsız ofise giriyor. Burada 3 ofis var. Sadece bu ofiste kamera yok. Gelip çantamın içindeki altınları ve cüzdanımı alıp gidiyor. Çantamın içinde çiftli burma bileziğim vardı. 8 bin TL nakit para ve 100 dolar vardı. Şu anki değeri ortalama 50 bin TL. Önemli olan benim bu parayı nerede kullanacağımdı. Çocuğumun gözünde sıkıntı var. O para ameliyat parasıydı. Bu ay ameliyat olacak. O para o yüzden toplanmıştı. Ben burada gece gündüz çalışıyorum. Benim aylarca süren emeğim 14 saniye içinde gitti dedi.

DİYECEK LAF BULAMIYORUM ARTIK

Hırsızın doğrudan ofise girdiğini vurgulayan Betül Mert, Bu binanın normalde iki çıkışı var. Sadece burada çalışanlar iki çıkış olduğunu biliyor. Bu hırsız kimse, direkt ofise giriyor, sonra da arka kapıdan çıkıyor. Yani o hırsız buraya daha önce gelmiş. O para çocuğumun ameliyat parasıydı. Diyecek laf bulamıyorum artık diye konuştu.

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Çocuğun ameliyat parası çalındı Çocuğun ameliyat parası çalındı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOCUĞUN AMELİYAT PARASI ÇALINDI - Son Dakika

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