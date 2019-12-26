Çocuk istismarının önlenmesi için imzalar atıldı - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında geliştirilen proje kapsamında ilçe genelinde 'Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Projesi' çalışmaları için yeniden protokol imzalandı.



Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Özge Güneri tarafından iki yıl önce projelendirilip hayata geçirilen 'Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Projesi' protokolü yeniden imzalandı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BAÜN Rektör Yardımcısı Mehmet Narlı, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve Kadın Meclis Başkanı Özge Güneri'nin hazır bulunduğu imza töreni başkanlık makamında gerçekleştirildi. Proje geliştiricisi olarak konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Meclis Başkanı Özge Güneri, çocukların kişisel hakları olduğuna dikkat çekti. Çocukların bu konuda bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Güneri, iki yıl önce başlattıkları projenin aileler ve eğitimcilerin yanı sıra çocuklar tarafından da dikkate alındığını belirterek, "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme projemizin ikinci yılında, üçüncü dönem için imzalarımızı attık. Balıkesir Üniversitemizden daha çok gönüllü öğrencimiz ile Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla daha çok kırsal mahallemize ve dolayısıyla daha çok öğrenci, veli ve eğitimcimize ulaşmayı hedefliyoruz. Biz yaklaşık 1,5 ay boyunca, Üniversitemizin gönüllü öğrencileri ile birlikte, belirlediğimiz kırsal mahalle okullarına giderek orada çocuk hakları, insan hakları ve cinsel istismar ve ihmalin önlenmesi ile ilgili çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunların sonucunda velilerimiz ve öğretmenlerimize de ayrı hocalarımız konu ile ilgili eğitimler veriyor. Bu şekilde projemizi tamamlamış oluyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gelişimleri noktasında katkı sunmak için projelerimize devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR