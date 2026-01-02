Çocuklar Karda Eğlendi - Son Dakika
Çocuklar Karda Eğlendi

Çocuklar Karda Eğlendi
02.01.2026 18:47
Çorum'da kar yağışı sonrası çocuklar, tepeyi kayak pistine çevirerek doyasıya eğlendi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, doyasıya eğlendi.

"Kar tatili"ni fırsat bilen çocuklar, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde bulunan tepede yoğunluk oluşturdu.

Kızakların yanı sıra plastik bidon, naylon, leğen ve tepsilerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin eğlence noktası oldu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Karda Eğlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çocuklar Karda Eğlendi - Son Dakika
