Çocuklara Dijital Destek Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklara Dijital Destek Eylem Planı

03.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital şiddete maruz kalan çocuklar için psikososyal destek ve güvenli dijital ortamlar oluşturulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" kapsamında, dijital şiddete veya riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek programları uygulanacak.

Bakanlığın 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planında, çocukların gelişim düzeylerine uygun, güvenli, erişilebilir ve çocuk haklarına saygılı dijital ortamların oluşturulması ve zararlı içeriklerin önlenmesi de hedefleniyor.

Buna göre, çocukların yaş, gelişim düzeyi ve özel gereksinimleri gözetilerek çocuk dostu dijital uygulama ve internet siteleri geliştirilecek.

Çocukların doğayla etkileşimlerini artırmak, sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla gençlik kampları düzenlenmesi sağlanacak ve onların dijital ortam dışında zaman geçirmesini teşvik etmek için sanatsal, sportif ve kültürel içerikli etkinlikler yapılacak.

Eylem planının, "Dijital Risklere Karşı Müdahale ve Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" kısmında dijital ortamlarda risklerle karşılaşan çocuklara yönelik zamanında, erişilebilir, bütüncül ve çocuk dostu müdahale ve destek hizmetlerinin sunulması hedeflendi.

Bu doğrultuda çocuklara psikososyal ihtiyaçlarına uygun danışmanlık, yönlendirme ve iyileştirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin dijital dünyada iyi oluşların artırılması için müdahale programları geliştirilecek

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sorumluluğunda eğitimciler ve okul personeli için dijital risklere yönelik farkındalık ve müdahale eğitim programları geliştirilip uygulanacak.

Öğrencilerin, "dijital dünyada iyi oluşların" artırılmasına yönelik sınıf rehberliği programları ve müdahale programları geliştirilecek.

Riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek verilecek

Psikososyal destek alanında çalışan personelin niteliğinin artırılması için Danışmanlık Tedbiri Uygulama El Kitabı'nın içerisine, "bilişim teknolojilerinin güvenli kullanımı"na yönelik modül eklenecek ve uygulayıcılara eğitimler düzenlenecek.

Sağlıklı hayat merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan tüm personele, çocuklarda erken tanı, müdahale ve yönlendirme konusunda eğitim verilecek.

Psikososyal destek programlarının geliştirilmesi için dijital şiddete veya riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek programları uygulanacak.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak

Eylem planının, "Yasal ve Kurumsal Düzenlemelerin Güçlendirilmesi"ne ilişkin bölümünde ise çocukların dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri risklerden korunmalarını sağlamak amacıyla çocuk haklarını esas alan, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen ve teknolojik gelişmelerle uyumlu yasal düzenlemeler geliştirmek ve bunların etkinliğini artıracak kurumsal yapıları güçlendirmek amaçlanıyor.

Bunun için çocuklara yönelik zararlı içeriklerin engellenmesi, kişisel verilerin korunması, dijital bağımlılıkla mücadele hususlarında standartlar ve mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılması amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, uluslararası düzenlemeler de dikkate alınarak, sosyal ağ sağlayıcılar ile dijital oyun sağlayıcıları veya dağıtıcılarına yönelik mevzuat güncellemeleri gerçekleştirilecek.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için yönerge oluşturulacak

Çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik mevzuattaki eksiklikler tespit edilerek, gerekli çalışmalar yürütülecek.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenleyici bir yönerge hazırlanacak.

Ayrıca kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.

(Bitti)

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Dijital Destek Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:26:01. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklara Dijital Destek Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.