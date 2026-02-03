Çocuklara Dijital Destek Eylem Planı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" kapsamında, dijital şiddete veya riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek programları uygulanacak.

Bakanlığın 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planında, çocukların gelişim düzeylerine uygun, güvenli, erişilebilir ve çocuk haklarına saygılı dijital ortamların oluşturulması ve zararlı içeriklerin önlenmesi de hedefleniyor.

Buna göre, çocukların yaş, gelişim düzeyi ve özel gereksinimleri gözetilerek çocuk dostu dijital uygulama ve internet siteleri geliştirilecek.

Çocukların doğayla etkileşimlerini artırmak, sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla gençlik kampları düzenlenmesi sağlanacak ve onların dijital ortam dışında zaman geçirmesini teşvik etmek için sanatsal, sportif ve kültürel içerikli etkinlikler yapılacak.

Eylem planının, "Dijital Risklere Karşı Müdahale ve Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" kısmında dijital ortamlarda risklerle karşılaşan çocuklara yönelik zamanında, erişilebilir, bütüncül ve çocuk dostu müdahale ve destek hizmetlerinin sunulması hedeflendi.

Bu doğrultuda çocuklara psikososyal ihtiyaçlarına uygun danışmanlık, yönlendirme ve iyileştirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin dijital dünyada iyi oluşların artırılması için müdahale programları geliştirilecek

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sorumluluğunda eğitimciler ve okul personeli için dijital risklere yönelik farkındalık ve müdahale eğitim programları geliştirilip uygulanacak.

Öğrencilerin, "dijital dünyada iyi oluşların" artırılmasına yönelik sınıf rehberliği programları ve müdahale programları geliştirilecek.

Riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek verilecek

Psikososyal destek alanında çalışan personelin niteliğinin artırılması için Danışmanlık Tedbiri Uygulama El Kitabı'nın içerisine, "bilişim teknolojilerinin güvenli kullanımı"na yönelik modül eklenecek ve uygulayıcılara eğitimler düzenlenecek.

Sağlıklı hayat merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan tüm personele, çocuklarda erken tanı, müdahale ve yönlendirme konusunda eğitim verilecek.

Psikososyal destek programlarının geliştirilmesi için dijital şiddete veya riskli içeriklere maruz kalan çocuklara psikososyal destek programları uygulanacak.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak

Eylem planının, "Yasal ve Kurumsal Düzenlemelerin Güçlendirilmesi"ne ilişkin bölümünde ise çocukların dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri risklerden korunmalarını sağlamak amacıyla çocuk haklarını esas alan, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen ve teknolojik gelişmelerle uyumlu yasal düzenlemeler geliştirmek ve bunların etkinliğini artıracak kurumsal yapıları güçlendirmek amaçlanıyor.

Bunun için çocuklara yönelik zararlı içeriklerin engellenmesi, kişisel verilerin korunması, dijital bağımlılıkla mücadele hususlarında standartlar ve mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılması amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, uluslararası düzenlemeler de dikkate alınarak, sosyal ağ sağlayıcılar ile dijital oyun sağlayıcıları veya dağıtıcılarına yönelik mevzuat güncellemeleri gerçekleştirilecek.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için yönerge oluşturulacak

Çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik mevzuattaki eksiklikler tespit edilerek, gerekli çalışmalar yürütülecek.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenleyici bir yönerge hazırlanacak.

Ayrıca kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.

