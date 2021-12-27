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Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı - Son Dakika

Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı

27.12.2021 10:22

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkati çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarının sadece Kovid-19'dan değil, tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğu uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkati çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarının sadece Kovid-19'dan değil, tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğu uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, AA muhabirine, viral enfeksiyonların dünyada ve Türkiye'de normal koşullar altında belirli dönemlerde artış gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çetinkaya, kış aylarının gelmesiyle çocuklarda virüse bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış gözlendiğine dikkati çekerek, geçen yıl uzaktan eğitim, kapanma ve maske, mesafe, hijyen kurallarının çok ciddi uygulanması nedeniyle bu tür enfeksiyonların pek çoğunun görülmediğini ifade etti.

Çetinkaya, bu yıl okulların açılması ve mevsimsel hava değişikliklerine bağlı olarak eylül-ekim aylarında çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü vurgulayarak, "Ancak kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ise son günlerde çocuklarda grip olarak adlandırılan influenza enfeksiyonları belirgin olarak artış göstermiştir." diye konuştu.

Gribin genellikle yıl içerisinde ekim ayından başlayarak mart sonu, nisan başına kadar olan dönemde sık görülen, oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Grip insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri kış aylarında en yoğun dönemine ulaşmaktadır. Bu dönemde hastalığın belirgin şekilde artması beklenen bir süreç olup, bu durum salgın olarak değerlendirilmemelidir. Kovid-19 pandemisindekine benzer şekilde grip sezonunda da mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması, hasta kişilerle temas edilmemesi, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gibi önlemlere uyum son derece önemlidir. Pek çok olguda grip hafif belirtilerle atlatılsa da yaşlılar, genç çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olan bireylerde ağır seyredebileceği, hastane yatışlarına ve ölüme neden olabileceği bilinmelidir."

Grip sezonu öncesi veya süresince yapılacak aşının da hastalıktan korunmada önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Çetinkaya, "Son günlerde başta ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, kas ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, solunum sıkıntısı, bulantı-kusma gibi Kovid-19 semptomları olan çocuklarda grip vakalarında beklenen bir artış söz konusu. Tanı için semptom varlığında sağlık kuruluşuna başvurulması ve Kovid-19 dahil çoklu viral solunum yolu patojenlerinin değerlendirildiği testin yapılarak, doğru tanı ve tedavi stratejisinin uygulanması önemlidir. Bu bağlamda hem erişkinler hem de çocuklarda önerilen grip ve Kovid-19 aşılarının zamanında yapılmasıyla bu tip enfeksiyonların sıklığı ve şiddetinde azalma sağlanabilecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Çocukların hastalıkları birbirine bulaştırıcılığı çok fazla"

Çocuk İmmünoloji ve Alerji, Çocuk Göğüs, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay da kış mevsiminde görülen hastalıklar için yapılan testlerde genelde gribe bakıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla yaklaşık iki sene kapalı kalınca çocuklar hiçbir mikropla tanışamadı. Tanışamadığı için bu yıl grip vakalarını biraz daha sık görüyoruz. Çocuklar sosyal yaşamda birçok mikropla tanışıyorlar. Okullarda tabii ki çocukların enfeksiyonu arttı. Özellikle çocukların birbirine bulaştırıcılığı çok fazla. Çoğu çocuk birçok mikroba karşı savunmasız olduğu için de hepsi hasta olabiliyor. Hiçbir anne, baba da 'Çocuğum okula gitmesin' demiyor çünkü anne, baba çalışıyor. Bu seferde yayılım hızlanıyor."

Akçay, grip belirtisi gösteren çocukların evde bakılması ve okula gönderilmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu dönemlerde doktor tavsiyesiyle belirli vitamin destekleri alınabilir. Bağışıklığı kuvvetlendirici besinlerle beslenmeye dikkat edilmeli." dedi.

Prof. Dr. Akçay, öğretmenlerin okulda maske kullanımına özellikle dikkat etmesi, el yıkamanın önemini sıklıkla anlatması gerektiğini de ifade etti.

Veliler çocuklarını maske mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor

Öte yandan kentte ilköğretim okullarında grip şikayetlerinin görülmesi üzerine veliler de hem çocuklarını daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyor hem de gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.

Veli Sermet Demir, okullarda gripte artış yaşandığını fakat endişelenmediğini dile getirdi. Çocuğunda belirti gördüğünde okula göndermeyerek arkadaşlarına bulaştırmasının önüne geçmeye çalıştığını anlatan Demir, "Çocuğum daha önce ateşlendiği zaman kullandığımız ilaçlar varsa onları kullanıyoruz. Önce gıda, beslenme, uykuya dikkat ediyoruz. Gerekiyorsa ve tekrar ediyorsa doktorumuza başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Veli Hakan Çiçek de çocuklarına çift maske verdiklerini söyleyerek, "Çift maske veriyoruz. Arkadaşıyla konuşurken burun buruna girmemesini öneriyoruz. Sonuçta arkadaş ortamından kaçamaz ama asgari şekilde kendisini koruması gerekiyor." diye konuştu.

Veli Ebru Güneş de çocuğunun beslenmesine dikkat ettiğini, ayrıca arkadaşlarıyla mesafeli olması yönünde uyarıda bulunduğunu, böylece önlem almaya çalıştığını aktararak, okullarında grip olan öğrencilerin okula gelmediğini, bu konuda velilerin hassas davrandığını söyledi.

Mustafa Sarıgül İlkokulu velilerinden Seyhan Aydın da 4. sınıfa giden oğluna özel eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmaması, maske ve temizliğine dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

Velilerden Sümeyye Kılıç da çocuğunun 1. sınıf öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Sürekli maskesini çıkarmaması, sıralarda yalnız oturmasını, oyun oynarken bile arkadaşlarıyla arasına mesafe koymasını söylüyoruz. Çok şükür bugüne kadar hastalanmadı. Her gün banyosunu yaptırıyorum. Çantasını, kalemlerini dezenfektanla siliyorum." diye konuştu.

Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı
Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı
Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı

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Öğretim Üyesi, Çocuk Sağlığı, Çocuk, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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