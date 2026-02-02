Corendon Alanyaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde çarşamba günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda oynanan oyunla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
