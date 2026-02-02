Corendon Alanyaspor Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Hazırlıklara Başladı

02.02.2026 16:18
Alanyaspor, Boluspor maçı için antrenmanlara Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı üçüncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada görev almayan futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

Corendon Alanyaspor Hazırlıklara Başladı
