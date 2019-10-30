Çorlu'da Cumhuriyet coşkusu yaşandı

En büyük alkış Mehmetçiklere

TEKİRDAĞ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Çorlu'da da coşkuyla kutlandı. Askeri araçlar ve tankların da yer aldığı resmigeçit töreninde Çorlu sokaklarını "Vatan Sana Canım Feda" sesleri inleten Mehmetçikler büyük alkış aldı.

Çorlu'da Atatürk Meydanı'nı dolduran kalabalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini ellerindeki Türk bayraklarıyla izledi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu 5. Kolordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Çorlu halkının bayramını kutlaması ile başlayan törende daha sonra 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Cumhuriyet bir fazilet rejimidir diyen Kaymakam Sarılı, "Bir birinden farklı bireylerin meydana getirdikleri bir armonidir. Farklı inançları, farklı düşünceleri, kültürleri ve yaşayışlarıyla birbirinden ayrılan milyonlarca insanı biz haline getiren rejimin adıdır. Vatandaşların kendi kaderlerini tayin etmek üzere seçme ve seçilme hakkında sahip olduğu bir yönetim şeklidir Cumhuriyet" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhuriyet Koşusu'na katılan sporcular parkuru tamamlayarak alana ulaştı. Derece elde eden sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Bazı sporcular yarış temposuna dayanamayarak kısa süreli fenalık geçirdi. Sporculara ilk müdahale alandaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Şiirler okunması ve folklor gösterilerinin ardından öğrenciler, gaziler, askeri birlikler ve askeri araçların da yer aldığı resmigeçit töreni gerçekleştirildi. Geçitte en büyük alkışı Mehmetçikler aldı. "Vatan Sana Canım Feda" diyerek Çorlu sokaklarını inleten askerlere vatandaşlar da alkışlarla karşılık verdi.