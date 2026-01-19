Çorlu\'da Süs Havuzları Dondu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceği görmesiyle birlikte, ilçedeki süs havuzları dondu.

Son günlerde etkisini gösteren soğuk hava, gece saatlerinde ilçede etkisini arttırdı. Kent merkezinde sıcaklık en yüksek eksi 4, en düşük eksi 11 derece hissedildi. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinin ardından kent genelindeki süs havuzları dondu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çorlu Belediyesi önündeki havuzun donduğunu görenler çevredekiler şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar havuzla birlikte selfie çekti.