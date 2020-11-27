Çorum Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden esnafa destek

27.11.2020 16:54
Çorum Belediyesi'nden esnafa destek, System.String[]

Çorum Belediyesi'nden korona virüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatan esnafa destek. Belediye, pandemi tedbirleri nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa Ramazan ayı öncesinde yaptığı gibi yine 300 TL'lik alışveriş çeki dağıtacak.

Çorum Belediyesi'nden korona virüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatan esnafa destek. Belediye, pandemi tedbirleri nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa Ramazan ayı öncesinde yaptığı gibi yine 300 TL'lik alışveriş çeki dağıtacak.

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kısıtlamalar sonrası işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destekte bulunacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemi sürecinde tüm Çorum halkının yanında olduklarını şimdi de Çorum esnafına yönelik önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyetin ziyaretinde konuşan Başkan Aşgın, esnaf dostu belediyecilik anlayışı gereği temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 300 TL değerindeki alışveriş çeklerini oluşturdukları ekiplerle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa ulaştıracaklarını vurguladı.

Pandemi döneminde esnafın çok büyük fedakarlıklar gösterdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Pandemi döneminde şüphesiz en büyük fedakarlığı sağlıkçılarımız yaptı. Sağlık personelimiz ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Sağlıkçılarımızla birlikte esnafımız da çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, servisçilerin, lokantacıların işleri büyük oranda düştü. Devletimiz imkanlar ölçüsünde esnafımıza gerekli destekleri veriyor. Bizler de Çorum Belediyesi olarak oda başkanlarımızla istişare ederek yaklaşık 1000 esnafımıza çeşitli desteklerde bulunduk. Az da olsa gönülden verdiğimiz bir destekti. İş yerleri tekrar kapandı, biz çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda geçmişte yaptığımız yardımlar gibi yine esnafımızın yanında yer alacağız." dedi.

Başkan Aşgın, bu zorlu süreçte esnafın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

'ÇESOB'tan Başkan Aşgın'a teşekkür'

Çorum Belediye Başkan Aşgın'ı ziyaretinde konuşan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de zor zamanlarında esnafın yanında olan Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

Geçmişte de Çorum Belediyesinin kendilerine yönelik yardımlarının olduğunun hatırlatan Başkan Gür, "Belediye Başkanımız 'Ben esnafın başkanıyım' dediği günden bu yana ekibiyle birlikte esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğunu her zaman gösterdi. Geçmişte devletimizin imkanları doğrultusunda yaptığı katkıların yanı sıra belediyemiz 1000'e yakın esnafımıza imkanları doğrultusunda desteklerini verdiler. Bugün de yine esnafımıza nasıl destek olabiliriz diye istişare için buradayız. Esnafımıza verdiği destekler nedeniyle Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz sırt sırta vererek bu dönemleri atlatacağız ve eski günlerdeki gibi kucaklaşacağız. Yapacağımız çalışmaların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çorum Belediyesi'nden esnafa destek
Çorum Belediyesi'nden esnafa destek
Çorum Belediyesi'nden esnafa destek

Ramazan, Esnaf, Çorum, Gür, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika Ekonomi


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