Son Dakika Haberleri: Çorum'da Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Çorum'da Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Çorum'da silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum'da Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Çorum'da silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Beyoğlu köyünde oturan A.K. ve M.K.'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda A.K. ve M.K.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet farklı kalibre ve markalarda ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet sustalı hançer, 50 adet av tüfeği fişeği, 19 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği ve silah üstü dürbün ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa
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