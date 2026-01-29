Çorum\'da Halı Yıkama Fabrikasında Yangın

Çorum'da bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
