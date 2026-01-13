Çorum'da Suç Oranları D düştü

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçların bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldığını söyledi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince 2025'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirten Çalgan, geçen yıl, çalışmalar neticesinde kentte "konut dokunulmazlığı" olaylarında 2024'e göre yüzde 25, "kasten yaralama" olaylarında yüzde 9, "tehdit" olaylarında yüzde 14, "hakaret" olaylarında yüzde 10, "çocuğun cinsel istismarı" olaylarında yüzde 14, "cinsel taciz" olaylarında yüzde 8, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" olaylarında yüzde 4 azalma sağlandığını bildirdi.

Çalgan, 2024'te 15 olan "kasten öldürme" vakasının 2025'te 17'ye çıktığını dile getirerek, "Kişilere karşı işlenen tüm suç türlerinde 2024 yılında 7 bin 714 olay meydana gelmişken, 2025 yılında 7 bin 128 olay meydana gelmiştir. 2025 yılında 2024 yılına göre kişilere karşı işlenen suç sayılarında yüzde 8 azalma gerçekleşmiştir. 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

Vali Çalgan, malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2025'te 2024'e göre yüzde 26 azalma görüldüğünü, bu olayların aydınlatılma oranının da yüzde 91 olduğunu vurguladı.

Geçen yıl FETÖ/PDY, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen 25 operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 19'unun tutuklandığını belirten Çalgan, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ise 1 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Kentte geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında 256 kişinin tutuklandığını bildiren Çalgan, operasyonlarda 165 kilogram 433 gram sentetik uyuşturucu, 1 milyon 48 bin 718 uyuşturucu hap ile izinsiz ekilmiş 1399 kök kenevir ele geçirildiğini kaydetti.

Çalgan, 2025'te trafik birimlerinin 1 milyon 646 bin 83 aracı incelediğini ve 322 bin 998 araç hakkında işlem yapıldığını ifade ederek, 2024'e göre 2025'te denetlenen araç sayısının yüzde 30 arttığını kaydetti. Çalgan ayrıca, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 44 azaldığını vurguladı.

Düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 49 operasyonda 123 düzensiz göçmenin yakalandığını aktaran Çalgan, kentte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 bin olduğunu söyledi.

2. OSB'de çalışmalar sürüyor

Çalgan, bir gazetecinin kentte kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, 2. OSB'nin 2 bin 640 dekar alana sahip olduğunu, donatıların ardından kalan 2 bin 400 dekarlık alanın tahsise hazır hale getirildiğini anlattı.

OSB için hazırlanacak imar planının bir aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların başvurularının değerlendirileceğini belirten Çalgan, 2. OSB için şu ana dek 8 başvuru alındığını, başvuruların kentin istihdam ve ihracatını en çok artıracak yatırımlara göre değerlendirileceğini bildirdi.

Bir gazetecinin Kırkdilim tünellerine ilişkin sorusu üzerine Çalgan, Kırkdilim tünellerinin ana imalatlarının tamamlandığını, uyarı ve ikaz sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede açılışının yapılacağını kaydetti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.