Son Dakika Haberleri: Çorum'da Tarihi Eser Operasyonu

Çorum'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi.

Çorum'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi.

İskilip'te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde E.Y. ve E.Ü'nün bulunduğu otomobili takibe altı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında Helenistik Dönem'e ait yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen aslan başı heykeli bulundu.

Büyük bir aslan heykelinin baş kısmı olduğu belirlenen eser, Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve E.Ü. jandarma karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Jandarma, Helenistik, İskilip, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı

Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi İsviçre Alpleri'nde Bulunan Kayak Merkezinde Çığ Düştü! Çok Sayıda Kişi Kar Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]