Çorum'da Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi.
Çorum
'un İskilip
ilçesinde Helenistik
Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi.
İskilip'te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, içinde E.Y. ve E.Ü'nün bulunduğu otomobili takibe altı.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında Helenistik Dönem'e ait yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen aslan başı heykeli bulundu.
Büyük bir aslan heykelinin baş kısmı olduğu belirlenen eser, Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan E.Y. ve E.Ü. jandarma karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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