Çorum'da Yaşlı Çiftin Cinayeti
Çorum'da Yaşlı Çiftin Cinayeti

Çorum\'da Yaşlı Çiftin Cinayeti
18.01.2026 16:59
Çorum'da kayıp yaşlı çift, evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Dumlupınar 48. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giren yakınları, yaşlı çifti silahla vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ÇORUM

