Çorum\'da Yılın Kareleri Oylaması

Çorum'da 70 yıllık Dikiciler Arastası'nın esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentin en işlek yerlerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda, bir ucu 1,5, diğer ucu 2 metre genişliğindeki arastada iş yeri bulunan Ömer Şahinbaş, Önder Şahinbaş ve Deniz Midiliç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olayları yansıttığı 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" karelerini seçen esnaf, "Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Ağır Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerden Bir Kale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Ömer Şahinbaş, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafların her birinin ayrı anlam taşıdığını belirterek, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Önder Şahinbaş da özellikle Gazze temalı fotoğrafların kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Deniz Midiliç ise fotoğrafların hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeleri güçlü şekilde yansıttığını dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.