Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında 16 Ocak Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salondaki kuvvet antrenmanının ardından 4'e 1 top kapma, dar alanda taktiksel ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.
Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?