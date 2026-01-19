Çorum FK Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde oynadığı son maçta evinde Adana Demirspor'u 4-1 yenen Çorum FK'de futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi.
Oyuncular, kulüp tesislerinde toplanarak Sarıyerspor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo ile aerobik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, SMS Grup Sarıyerspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
