Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı? - Son Dakika Dünya

Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı?

6 saat önce

Dışarıdan ziyaretçi kabul etmeme kararı alan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Dünya çapında fenomen haline gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Brüksel'de parlamento binasında bir araya geldi.

Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı?, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Avrupa Parlamentosu'nun dünya çapında fenomen haline gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i kabul etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.


AP Başkanı David Sassoli Brüksel'de genç aktivist ile parlamento binasında bir araya geldi. Bu görüşme Covid-19 nedeniyle 130 etkinliği iptal eden Parlamento'nun "kararında değişikliğe" gittiğini düşündürdü.

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Greta Thunberg, Parlamento, Brüksel, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:56 
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