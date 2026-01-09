Crans-Montana'da Yangın Faciası İçin Anma Töreni

İsviçre'nin Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında bir barda çıkan yangında hayatını kaybeden 40 kişi için anma töreni düzenlendi.

Valais kantonunda yer alan Martigny kentinde yapılan ulusal anma törenine, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Federal Konsey üyeleri, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ile diğer ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra İsviçreli yetkililer, yangında görev alan itfaiye ve sağlık görevlileri ile yangında yaşamını yitirenlerin yakınları da katıldı.

Konfederasyon Başkanı Parmelin tarafından karşılanan katılımcılar, taziye defterini imzaladı.

Bazı konuklar hayatını kaybedenlerin anısına taziye defterinin konulduğu alana çiçek bıraktı.

Hayatını kaybedenler için piyano dinletisiyle başlayan tören, saygı duruşu ile devam etti.

?"Ülkemiz bu trajedi karşısında dehşete düştü"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, acı olayda 156 kişinin mağdur olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz bu trajedi karşısında dehşete düştü." dedi.

Parmelin, hayatını kaybedenler ve yaralıların arasında Fransa, Belçika, Türkiye dahil farklı ülkelerden gençlerin olduğunu belirterek, büyük bir kısmının tatil için geldiğini kaydetti.

Gençlerin hayatlarının değiştiğine işaret eden Parmelin, hayatları geri dönülmez bir şekilde değişen tüm ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

Parmelin, ülkelerine sağlık alanında destek veren herkese teşekkür ederek, "Aralarında İsviçre vatandaşlarının da olduğu birçok kişi, Fransa, Belçika, Almanya ve İtalya'da yoğun bakımda bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Yargının yapılan yanlışları ortaya çıkarıp bunu cezalandırma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Parmelin, "Bu devlet görevi olmakla birlikte ahlaki bir sorumluluk." diye konuştu.

?1 Ocak 2026 gününü asla unutmayacağız"

Valais Kanton Konseyi Başkanı Reynard, 1 Ocak 2026 gününü asla unutmayacaklarını vurgulayarak, bir şenlik zamanının kabusa dönüştüğünü söyledi.

Reynard, "Yeni yılın şafağında hayallerini, dileklerini, gülüşlerini paylaşmaya gelen gençler şiddet ve ölümle karşılaştı." ifadesini kullandı.

Toplam 40 kişinin hayatını kaybettiği ve bazıları çok ciddi olmak üzere 116 kişinin yaralandığını hatırlatan Reynard, ölenleri asla unutmayacaklarını dile getirmek ve hayat mücadelesi devam eden yaralılara destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Reynard, hiçbir sözün hayatını kaybedenlerin açtığı boşluğu dolduramayacağını ifade ederek, "Ancak sessizlik yeterli değil. Bu yüzden konuşuyoruz. Acımızı, dayanışmamızı, taahüdümüzü söylemek için konuşuyoruz." dedi.

Ölenlerin ailelerinin yanında olduklarını aktaran Reynard, trajedinin ardından insanların derhal yardıma koştuğunu vurguladı.

Reynard, polislere, sağlık çalışanlarına, yaralıları ağırlayan İsviçre'deki ve yurt dışındaki hastanelere, anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella'ya teşekkür etti.

Olayın hangi koşullarda gerçekleştiğinin aydınlatılması gerektiğinin altını çizen Reynard, şunları kaydetti:

"Ancak (hukuki) sürecin ötesinde hepimizin bu trajedide ahlaki sorumluluğu bulunuyor. Ergen çocuklar ve gençler hayatını kaybetti. Bunların hiçbiri onların hatası değildi. Yetişkinler ve siyasi yetkililer olarak bizlerin en azından yapabileceği şey toplumun tamamından özür dilemek."

Konuşmaların ardından yaşanan trajediye tanık olan 3 genç sahneye gelerek, yangında hayatını kaybedenler için duygu yüklü mesajlarını paylaştı.

Katılımcılar, törenin ardından ellerindeki beyaz gülleri ölenler için kurulan taziye bölümüne bıraktı.

Yangının gerçekleştiği Crans-Montana kasabasında da bir tören düzenlendi.

Buradaki törene, İsviçre yetkilileri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Törene katılanlar, yılbaşı gecesi ilk müdahale ekibinde yer alan itfaiyeci ve sağlık görevlilerini ayakta alkışladı.

Tören alanı dışında kurulan taziye çadırına çiçekler bırakıldı.

İsviçre'de ulusal yas ilan edildi

Yangında hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilirken, ???????parlamento ve federal binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan, İsviçre genelinde yerel saatle 14.00'te hayatını kaybedenler için kilise çanları 5 dakika boyunca çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.