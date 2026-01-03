Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını - Son Dakika
Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını

03.01.2026 14:19
İsviçre'deki Crans-Montana'da yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

İSVİÇRE'nin kayak merkezi kasabası Crans- Montana'daki bir barda düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında başlayan yangının şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki bir barda çıkan yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, tanık anlatımları ve olay yerindeki deliller ışığında, yangının yılbaşı kutlamaları esnasında tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerine takılı maytaplardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. İşletmede herhangi bir güvenlik ihmali bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyleyen Pilloud, mekan sahiplerinin sorgusunun ve adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yangın esnasında içerideki kişi sayısına dair net bir veriye sahip olmadıklarını aktaran Başsavcı, alevlerin süratle yayılmasında etkili olduğu düşünülen köpük izolasyon malzemesinin de inceleme altında olduğunu, ancak bu maddenin standartlara uygunluğu hakkında hüküm vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Emniyet Müdürü Frederic Gisler ise kimliği saptanan 113 yaralıdan 71'inin İsviçre uyruklu olduğunu bildirirken, şu anki birincil önceliklerinin yangında yaşamını yitiren 40'tan fazla kişinin kimlik tespitini tamamlamak olduğunun altını çizdi.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak beldesi Crans-Montana'da yılbaşı eğlencesi sırasında bir bardan çıkan yangında, İsviçreli yetkililer 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini ve 119 kişinin de yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise can kaybı sayısının 47 olduğu ifade etmişti.

Kaynak: DHA

