Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı

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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Neftchi ile karşılaştığı AFC Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesinde Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı. Sadio Mane'nin geliştirdiği atakta Ayman Yahya'nın asistini gole çeviren 41 yaşındaki Portekizli yıldız, takımının ikinci golünü kaydetti. Kariyerindeki 981. golüne ulaşan Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

Al Nassr formasıyla bir kez daha ağları havalandıran 41 yaşındaki Portekizli yıldız  Cristiano Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 981'e yükseltti. 41 yaşındaki futbolcu, 1000 gol hedefine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

RONALDO BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

AFC Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Al Nassr ile Neftchi karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Suudi Arabistan temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle soyunma odasına avantajlı girdi. Al Nassr'ın ikinci golünde ise sahneye dünya futbolunun en önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo çıktı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, rakip fileleri havalandırarak kariyerinin 981. golünü kaydetti. Ronaldo'nun golüyle farkı ikiye çıkaran Al Nassr, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı

MANE BAŞLATTI, YAHYA HAZIRLADI, RONALDO BİTİRDİ

Al Nassr'ın ikinci golünde üç futbolcunun katkısı öne çıktı. Sadio Mane'nin geliştirdiği hücumda top Ayman Yahya'ya geldi. Yahya'nın yaptığı asistin ardından Cristiano Ronaldo, pozisyonu golle sonuçlandırdı. Mane'nin başlattığı, Yahya'nın hazırladığı atakta son sözü Ronaldo söyledi. Portekizli yıldızın golü, Al Nassr'ın ilk yarıdaki üstünlüğünü pekiştirirken kişisel kariyerindeki önemli bir eşiğe de bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

1000 GOL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cristiano Ronaldo'nun Neftchi karşısında attığı golün ardından kariyerindeki toplam gol sayısı 981'e ulaştı. Portekizli yıldızın 1000 gol barajına ulaşması için artık yalnızca 19 gole ihtiyacı var.

Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı - Son Dakika
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