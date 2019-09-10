Cristiano Ronaldo, tarihin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Nike ile yaptığı yeni sözleşmenin detayları belli oldu. Football Leaks, Portekizli yıldız Nike ile 6 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Instagram, Facebook ve Twitter'da yaklaşık 270 milyon takipçisi olan Ronaldo. Nike'tan 162 milyon euro garanti para alacak.



Ayrıca Altın Top ödülü için 4 milyon euro, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 5 milyon euro, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olursa 1 milyon euro gibi bonuslarla bu rakamın 200 milyon euro'yu yani 1 milyar 300 milyon lirayı bulacağı açıklandı..



11 sponsoru bulunan Ronaldo'nun, 20 farklı ürünün reklamlarında da oynadığı belirtildi. 5 kez Şampiyonlar ligi şampiyonluğu ve 5 kez de Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo'nun, Instagram'dan bir paylaşımının da 1 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.