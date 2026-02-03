ÇTB 2025'te %49 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ÇTB 2025'te %49 Büyüdü

ÇTB 2025\'te %49 Büyüdü
03.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba Ticaret Borsası, 2025'te 26,67 milyar TL işlem hacmiyle dikkat çekti.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), 2025 yılında gerçekleştirdiği 26 milyar 671 milyon 358 bin 241 TL işlem hacmiyle dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. 2024 yılında kaydedilen 17,9 milyar TL'lik hacme göre yaklaşık yüzde 49'luk bir artış sağlayan Borsa, bölge tarımının gelişen ticaret hacmine katkı sunmaya devam ediyor.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 2025 yılı performansına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl ulaştığımız işlem hacmi, sadece bir rakam değil üreticimizin emeğinin, tüccarımızın ve Borsamızın vizyoner yaklaşımının net bir göstergesidir, Çarşamba Ticaret Borsası olarak hedefimiz üreticimizin emeğini en iyi şekilde değerlendiren, üyelerimizin ticaretini kolaylaştıran, şeffaf ve güvenilir bir piyasa yapısı oluşturmaktır. 2026 yılında da üretici odaklı hizmet anlayışıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllık borsa verilerine göre 2025 yılında en fazla işlem gören ürünler arasında fındık, hububat, yaş sebze ve meyve, kasaplık canlı hayvanlar, deniz ürünleri, kavak ve süt ürünleri gibi ürünler öne çıktı. Özellikle fındık ürünlerinde ulaşılan işlem hacmiyle, Çarşamba Ticaret Borsası'nın Türkiye fındık piyasasındaki etkin konumu daha da güçlendirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda en çok işlem gören 5 ürün şunlar:

Kabuklu fındık: 17 milyar 993 milyon 228 bin 743 TL

Fındık içi ve türevleri: 7 milyar 300 milyon 537 bin 470 TL

Çeltik: 433 milyon 213 bin 150 TL

Yaş sebze ve meyve: 266 milyon 539 bin 205 TL

Kasaplık canlı hayvanlar: 164 milyon 962 bin 614 TL - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇTB 2025'te %49 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:18:34. #7.11#
SON DAKİKA: ÇTB 2025'te %49 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.