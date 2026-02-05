CTE, Uyuşturucu Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CTE, Uyuşturucu Mücadelesini Sürdürüyor

05.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasaklı eşyaların cezaevlerine sokulmasına karşı kararlı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumlarına uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürütülen etkin ve sürekli mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barındırılan hükümlü ve tutuklulara, dışarıdan çeşitli yöntemlerle gönderilen materyaller aracılığıyla uyuşturucu madde temin edilmeye çalışılmasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurum personelinin dikkati ve görev bilinci sayesinde ele geçirilen suç delillerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği ifade edilen açıklamada, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yasaklı maddeleri kuruma gönderdiği iddia edilen şüphelilerin tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret, dikkat ve özveri dolayısıyla personelimizi içtenlikle tebrik ediyor, kurum güvenliğinin sağlanmasında ortaya koydukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, CTE, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTE, Uyuşturucu Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:32:28. #.0.4#
SON DAKİKA: CTE, Uyuşturucu Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.