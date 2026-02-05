Çubuk Barajları\'ndaki Su Seviyesi Arttı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kavşakkaya ve Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi arttı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 2 milyon 304 bin metreküp seviyesine ulaştı.
Kavşakkaya Barajı ise 8 milyon 245 bin metreküp su miktarıyla yüzde 9,67 doluluk oranına ulaştı.
Barajlar, havadan görüntülendi.
