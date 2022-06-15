Çubuk'ta "Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" törenle başladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) ile Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Mesleki Eğitime Yönelik Dijital İçerik Geliştirmede Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" törenle başladı.

AYBÜ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde, Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Ankaralı'nın katılımıyla, eğitim programının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Alican Kılıç, eğitimde dijital içeriklerin hakimiyetinin her geçen gün arttığını ve buna öğretmenlerin de hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

AYBÜ'nün ilçelerinde olmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Kılıç, "Eğitim stratejilerini doğrudan etkileyen dijital gelişmeye AYBÜ ile birlikte hazırlanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da gelecek vizyonu içinde öğretmenlerin kendi dijital içeriklerini geliştirmelerine yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin sayısını ve niteliğini de artırılmıştır. Uzaktan eğitimin artık bir gerçeklik olarak eğitim sürecinin bir parçası olmuştur." dedi.

Rektör Yardımcısı Ankaralı ise uzaktan eğitimin artık eğitimin bir parçası haline geldiğini vurguladı.

AYBUZEM Müdür Yardımcısı ve AYBÜ İçerik Geliştirme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Meral, proje ile sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarının eğitim kurumlarında çok daha fazla kullanılması ve böylece özellikle mesleki eğitim alanında eğitimin niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Proje kapsamında 10 öğretim üyesi ile 8 öğretmene, 2 hafta boyunca toplam 60 saat eğitim verileceği bildirildi.