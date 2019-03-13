Çukur 2.sezon 23.bölüm Hidra Feat. Saki Kabus
49 dakika önce
Çukur 2.Sezon 23.Bölüm Özet: Çukur'da sular durulmuyor.
Çukur
2.Sezon 23.Bölüm Özet:
Çukur'da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun'la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar'dan intikam almaya çalışacak. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular'a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali'nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto'yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim
ve Sena, Mahsun'un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun'un düğününün ardından Çukur'da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.
Son Dakika
» Tv
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01
Hadise ile Orhan Ölmez'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı