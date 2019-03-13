Son Dakika Haberleri: Çukur 2.sezon 23.bölüm Hidra Feat. Saki Kabus

Çukur 2.sezon 23.bölüm Hidra Feat. Saki Kabus

49 dakika önce

Çukur 2.Sezon 23.Bölüm Özet: Çukur'da sular durulmuyor.

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Çukur 2.Sezon 23.Bölüm Özet:

Çukur'da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun'la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar'dan intikam almaya çalışacak. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular'a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali'nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto'yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun'un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun'un düğününün ardından Çukur'da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 

Çukur, TV
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