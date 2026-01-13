Çukurova Deltası'ndaki Lagünler Kuşlar İçin Hayat Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Çukurova Deltası'ndaki Lagünler Kuşlar İçin Hayat Kaynağı

13.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Deltası, göçmen kuşlara beslenme ve üreme alanı sağlayarak ekosistemi destekliyor.

Kuşların göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası'ndaki lagünler, kış aylarında da çok sayıda türe beslenme ve üreme ortamı sunuyor.

Göçmen kuşların kuzey ve güney yarım küre arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası olan Çukurova Deltası, yerleşik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Deltanın Karataş ilçesi sınırlarındaki Akyatan, Tuzla ve Ağyatan lagünleri ile Yumurtalık ilçesindeki Yumurtalık Lagünü, kuşlara enerji depolayıp üremeleri için imkan sağlıyor.

Zengin biyoçeşitliliğe sahip lagünler, flamingo, pelikan, turna, saz delicesi, şahin, sığırcık, akçaylak, yalıçapkını, turaç, kaşıkçı (kaşık gagalı), sumru, sığır balıkçıl, ak balıkçıl, gri balıkçıl ve suna ördeği gibi çok sayıda türü ağırlıyor.

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çevik, AA muhabirine, Çukurova Deltası'nın kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olduğunu söyledi.

Akyatan'ın Türkiye'nin en büyük lagünü olduğunu belirten Çevik, "Çukurova olarak su açısından şanslı bir bölgedeyiz. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve lagüner sistemlerimiz, Ağyatan, Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri ekosistem için çok önemli." dedi.

Çevik, kuşların lagünleri üremek, beslenmek ve kışlamak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli. Kuş biyoçeşitliliğinin fazla olması, o ekosistemin sağlıklı olduğunu da göstermektedir. Geleceğimiz için biyoçeşitlilik oldukça önemlidir. Bu alanlar ne kadar sağlıklı olursa, biyoçeşitlilik de o kadar fazla olacaktır çünkü bu lagüner sistemler beslenme, üreme ve kışlama amacıyla gelen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla bu ekosistemlere çok iyi bakmamız gerekmektedir."

"Çevreye karşı bilincin artması ve iyi tarım uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir"

Lagünlerin sadece kuşlar için değil balık ve sürüngenler ile endemik bitkiler için de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Su kirliliği arttıkça, tehlikeli ve öncelikli kirletici maddeler çoğaldıkça, her geçen gün kuş biyoçeşitliliğimiz azalacaktır. Bu alanların kurumayla karşı karşıya kalması ve kirliliğin her geçen gün artması, maalesef bir süre sonra kuş biyoçeşitliliğini de azaltacaktır. Lagüner ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağlamamız gerekmektedir. Lagün göllerinin verimliliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Çevreye karşı bilincin artması, iyi tarım uygulamalarına geçilmesi ve bu ekosistemlerin gelecek nesillere taşınması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Çukurova, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Deltası'ndaki Lagünler Kuşlar İçin Hayat Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:02:42. #7.11#
SON DAKİKA: Çukurova Deltası'ndaki Lagünler Kuşlar İçin Hayat Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.